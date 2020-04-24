京元電子託盛華人力集團位於造橋的外國移工宿舍，居家檢疫樓層落實門禁管制。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌24日視察外籍移工宿舍居家檢疫所防疫情形。（巫靜婷攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，為避免移工成為防疫破口，苗栗縣長徐耀昌24日前往京元電子託盛華人力集團，位於造橋鄉的外國移工宿舍視察居家防疫情形，仲介管理人員除了每天確實替移工量體溫，每間房間也備妥消毒水等防疫物資，另外針對國內轉介的移工超前部屬，均採取居家檢疫14天。

京元電子位於造橋的移工宿舍，早期是附近大學的學生宿舍，因應少子化，3年前委由廠商經營，轉型為移工宿舍，社區共有434間房間，每間最多可住4人，總共能容納超過1600人居住，盛華人力集團副總陳志輝指出，目前住宿的菲籍與越籍移工有近800人，其中6人為國內轉介，正在居家檢疫中。

京元電子託盛華人力集團位於造橋的外國移工宿舍，房內備有消毒水等防疫物資。（巫靜婷攝）

京元電子託盛華人力集團位於造橋的外國移工宿舍，餐廳架起隔板避免用餐時飛沫傳染。（巫靜婷攝）

京元電子託盛華人力集團位於造橋的外國移工宿舍落實防疫措施。（巫靜婷攝）

接受居家檢疫的移工符合1人1室，活動範圍以自己的房間為限，並落實門禁管理，門外設有監視器24小時監管，陳志輝表示，工作人員會以電話、臉書、群組等方式聯繫，每日量測3次體溫；隔離樓層設有獨立出入口，避免與其他移工接觸；用餐則以工作人員送餐到門口，移工拿取後於房間內用餐，廚餘垃圾統一由專人處理。

陳志輝說明，訪客進入需移工宿舍社區需配合填寫健康聲明書、酒精消毒、量體溫及佩戴口罩，且各宿舍區配置自動感應式75％酒精手部消毒器，公共環境、宿舍走道、餐廳，每日2次清潔消毒，用餐時也使用隔板避免飛沫傳染。

徐耀昌表示，苗栗縣雇用產業移工之事業單位超過795家，移工人數共2萬2961人，大部分以印尼籍與越南籍占6成，國內部分產業與家看護人力需仰賴引進外國移工，縣府與事業單位、人力仲介公司合作，為移工們的健康把關，將工作效能發揮到極致，避免成為防疫的缺口。

(中時 )