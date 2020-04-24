周揚青昨日宣布與羅志祥9年戀情結束，更爆料男方私生活極亂，甚至還常約「多人運動」，對此羅志祥凌晨也發文道歉，就在輿論一面倒向周揚青時，大陸饒舌歌手色痞率先跳出來力挺羅志祥，更爆料「周揚青有跟我朋友砲友約砲」，立刻引發議論。

大陸饒舌歌手色痞社交平台留言。（圖／新浪娛樂微博）

色痞在社交平台上點名周揚青，接著爆料：「周揚青也不是什麼好鳥，還不是有跟我朋友的砲友約砲」，並強調自己絕非旁人在看熱鬧，對於羅志祥被爆私生活淫亂，他認為不過是犯了個男人都會犯的錯誤，周揚青沒必要搞得所有人都難看，直言：「從這個做法就能看出來她心機有多深，而且有些事情大家不說破都懂，非要讓人身敗名裂那她自己也要小心囉」。

接著更痛批周揚青若自身行為是清白的，那怎樣隨便罵都行，但重點是我朋友砲友約砲過，自己都不是清白的憑什麼這樣攻擊對方，強調自己是很客觀的看待這個事情，不過此言論也引發外界砲轟，讓他趕緊將相關留言刪除，不過早就被網友截圖在網路瘋傳。

(中時電子報)