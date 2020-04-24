今天（24日）是大陸第五個「中國航天日」，備受關注的大陸首次火星探測任務名稱、任務標識在2020年「中國航天日」啟動儀式上公佈。綜合陸媒報導，大陸行星探測任務被命名為「天問（Tianwen）系列」，首次火星探測任務被命名為「天問一號」，後續行星任務依次編號。此外，火星車名稱的全球徵集活動也即將啟動。

據央視新聞和《新京報》報導，「天問」的名稱源於屈原長詩《天問》，表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

象徵「攬星九天」的行星探測任務標識，展示了獨特字母「C」的形象，彙聚了中國行星探測（China）、國際合作精神（Cooperation）、深空探測進入太空的能力（C3）等多重含義，展現出中國航天開放合作的理念與態度。

按照大陸火星探測工程總體計劃安排，大陸今年將執行首次火星探測任務。今年3月10日，北京航天飛行控制中心圓滿完成了大陸首次火星探測任務無線聯試，充分驗證探測器與地面系統的接口匹配性和一致性，並對各類方案、技術狀態、軟硬件系統進行全面測試，為未來任務順利展開奠定堅實基礎。

今年也是大陸首次以線上形式舉辦「中國航天日」活動，2020年「中國航天日」啟動儀式在國家航天局網站等網路平台舉行。國家航天局局長張克儉在啟動儀式上表示，50年前的今天，中國成功發射了第一顆人造地球衛星「東方紅一號」，「中國航天日」緣起「東方紅一號」，今年以「弘揚航天精神 擁抱星辰大海」為主題，希望激勵廣大青少年樹立遠大理想，崇尚探索創造，在奮力奔跑中實現人生價值；勉勵航天人聚力願景目標，直面風險挫折，在接續奮鬥中建設航天強國；號召全社會賡續航天精神，愛國奉獻追夢，在篤定前行中成就事業。

(中時 )