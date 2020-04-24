屏東縣長潘孟安（左）代表捐贈抗疫防護箱給衛福部。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，為保護全台第一線醫護人員，屏東縣政府協助邱豑慶等3位醫師量產名為「Taiwan box」的抗疫防護箱，首批生產1800套，優先提供國內醫療院所使用，24日由屏東縣長潘孟安代表捐給衛生福利部，做好防疫第一線。

潘孟安指出，「Taiwan box」抗疫防護箱不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，未來國內數量充足後，也能提供給國際間需要的國家。

(中時 )