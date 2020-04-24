屏縣府捐贈抗疫防護箱 供全台醫護使用 12:142020/04/24 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府捐贈抗疫防護箱，供全台醫護使用。（林和生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣長潘孟安（左）代表捐贈抗疫防護箱給衛福部。（林和生攝） 新冠肺炎疫情持續延燒，為保護全台第一線醫護人員，屏東縣政府協助邱豑慶等3位醫師量產名為「Taiwan box」的抗疫防護箱，首批生產1800套，優先提供國內醫療院所使用，24日由屏東縣長潘孟安代表捐給衛生福利部，做好防疫第一線。 潘孟安指出，「Taiwan box」抗疫防護箱不只是台灣醫師為全球醫護人員的安全設想，還有屏東與國家隊站在同一陣線的心意，未來國內數量充足後，也能提供給國際間需要的國家。 (中時 ) #抗疫 #防護 #taiwan #人員 #第一線 也許您會感興趣 推薦閱讀 南京軍工轉產 防護服轉戰國際 04:102020/04/21 焦點新聞 居家隔離也能獲理賠 富邦抗疫 推一年期保單 04:092020/04/23 金融．稅務 NBA》尼克老闆捐血漿抗疫 鄉民酸捐球隊 07:022020/04/23 體育 A股開盤：滬指高開0.23％ 抗疫股捲土重來 10:282020/04/23 兩岸 顏損者組「布口罩陽光隊」盼助抗疫 12:032020/04/23 生活 茂林-KY捐贈插管防護箱 13:172020/04/23 財經 國際獅子會捐防疫物資 守護第一線防疫人員的安全 15:482020/04/23 生活 基隆明德國中發揮創客精神 自製安全防護面罩送醫護 18:032020/04/23 生活 美增撥抗疫資金尋替代夥伴 一塊錢都不給WHO 18:102020/04/23 兩岸 美方斷金援 陸再加碼9億支持WHO抗疫 19:272020/04/23 兩岸 生活熱門新聞 喝咖啡染疫變重症！ 旅行社主管裝葉克膜 指揮中心證實 - 生活 確診海軍高雄再增1人 第6波足跡曝光 曾去蓮池潭 - 生活 40歲羅志祥遭爆約砲 這公式曝他1周X次最剛好 - 生活 彰化無薪假衝中部第一！寶成鞋廠再放2600人 - 生活 AV女優突上傳與羅志祥「親密互動片」 達人曝背後動機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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