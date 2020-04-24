純樸大園驚傳性侵案，警方在女學生逃跑報案後6小時內順利抓到嫌犯，目前嫌犯正被警方羈押偵辦中。

女學生23日下午5點多下課時，在大園科二街上被54歲王姓嫌犯誘騙至銀色自小客車內，帶往新坡福山路上偏僻的地景公園意圖性侵，接著女學生發現不妙，趁空逃跑，躲進路旁人家中。

警方23日下午6點多時接獲通報，6小時之後，就針對嫌犯光頭、左小腿上有刺青，有前毀損科等特徵追查，24日幼獅派出所員警凌晨巡邏時就發現嫌犯正開車去楊梅幼獅路上，當場下車查緝嫌犯，過程中嫌犯還開車衝撞警車，造成

警車保險桿撞壞，圍捕過程中造成三名員警手腳擦傷。

目前被羈押的嫌犯因要求「夜不訊」，目前正被警方偵訊中，警方將依妨害性自主送辦。警方表示，嫌犯與被害人並不認識，為嫌犯隨機誘騙犯案，有待進一步釐清。

24日12時30分桃園市長鄭文燦、桃園市政府警察局局長陳國進，以幼獅派出所慰問三名受傷員警。

(中時 )