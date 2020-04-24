譜瑞-KY(4966)為了拓展USB Type-C產品線實力，以3750萬美元(折合新台幣約11.27億元)併購USB控制IC廠美商睿思科技，外資全數給予正面肯定，看好譜瑞-KY在高速傳輸市場長線大有為，港系、歐系以及美系外資紛紛獻上800元目標價，評等為優於大盤或買進。

港系外資表示，睿思科技擁有50多名員工，2019年的收入約為800萬美元，約為譜瑞-KY的2%，但毛利率與譜瑞-KY相當，透過合併，將有助於擴充譜瑞-KY的USB連接埠、電力傳輸產品與技術以及其相關之智慧財產權，並加速譜瑞-KY在USB 4產品線上的實現，由於睿思科技規模較小，故認為此次收購將對譜瑞-KY的股價僅產生中性影響，故維持優於大盤評等、800元目標價。

港系外資進一步表示，短期來看，PC、平板電腦的增長將推動譜瑞-KY上半年的增長，但隨著數據流量的增長和更高的傳輸速度，以及從今年開始長期滲透到PCIe Gen4的情況下，高速IC應該繼續是關鍵的增長動力，且隨著市場份額的增長，Tcon(時間控制器)驅動器IC也應繼續成長。

歐系外資指出，睿思科技成立於2008年，由前英特爾、新思技術專家組成，對高速技術有很深入的了解，關鍵產品包括用於下一代消費電子、移動設備、IoT，以及工業應用的USB 3.1、USB Type-C電力傳輸和USB視頻，且相信睿思科技的產品已被Apple、聯想等一級客戶採用，譜瑞-KY表示，希望利用其現有的銷售渠道，與睿思科技產品有更多互動，更重要的是，利用睿思科技在重定時器/重驅動器/切換方面的專業知識以及USB主機和集線器上的核心知識來開發下一代USB 4.0產品，此次收購將加速譜瑞-KY在USB 4.0上的開發，維持優於大盤評等、目標價800元。

美系外資指出，譜瑞-KY將更完整其產品線實力，其USB Type-C在NB市場中的滲透率到2020年底可能達到30%以上，故維持買進評等、目標價800元。

(時報資訊)