第一金(2892)董事會通過發放108年度股利1.35元，其中現金股利1.05元、股票股利0.3元，股利為2016年以來新高，早盤第一金股價領攻上揚逾3個百分點。第一金也確定在6月19日召開股東會。

第一金控去年稅後盈餘193.69億元，創下歷史新高，年增11.75%，每股稅後盈餘1.55元，反應去年獲利成長，回饋股東，第一金董事會決議，配發現金股利1.05元與股票股利0.3元，合計1.35元。

2010年以來，第一金每年現金加股票股利均在1元以上，最高紀錄為2015年與2016年，連兩年發出1.4元股利，近年來第一金股利以現金為主，今年現金股利1.05元為僅次於2016年的次高紀錄。

第一金董事長廖燦昌宣示對公司營運深具信心，於今年陸續買進第一金股票，目前(至3月底資料)持股約100張，較元月時又增加了50張。

(時報資訊)