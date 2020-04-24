不少產業受到新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出紓困方案緩解部分產業以及員工經濟壓力，但工商協進會理事上林伯豐仍批評台灣紓困金額太少。財信傳媒董事長謝金河則表示，台灣儲蓄率高，發現金不一定奏效，若把錢花在刀口上更能發揮效果。

謝金河在臉書發文指出，工商協進會理事長林伯豐批評台灣紓困金額太少，他把各國紓困的錢用GDP的比重來看，美國2.2兆美元，比重是10.2%，新加坡10.8%，德國是31.8%，南韓是6.8%，台灣只有5.5%。不過每次個國家疫情不同、救市力道也不一樣，像美國領時薪的工人很多，川普必須空中灑錢，而台灣儲蓄高，發現金不一定有效。他認為這次疫調的匡列機制很有效，台灣可以先找出最悽慘的慘業及底下的勞工，把錢花在刀口上，這可能更容易發揮效果。

這次疫情會延續多久？謝金河分析，大陸第一季的成長率負6.8%，大家可以從進出口總額、社會零售金額、規模工業生產值以及固定資產投資四個指標來參考，前兩月衰退力道比3月大，假如大陸最差的是第一季，歐洲、美國最慘可能從3月到5月，最壞的應該在4月，全球經濟向下滑的力道可以從中比擬。此外，根據香港3月機場統計，客運很慘，貨運小幅下滑，這可以看出在疫情撞擊下，人流急凍，但物流受到衝擊相對較小，從這些數據即可模擬未來幾個月的變化。

此外，他也提到，這次台灣防疫有成，給大家帶來信心，未來經濟要更好，要更機動與應變調整力。台灣許多不合時宜法令，像是租稅等，可能需要打掉重練。

(中時電子報)