◎史上第一次！美陸艦同經台灣兩側

國防部今(24)日表示，美作戰艦乙艘，由北向南航經臺灣海峽後，續往南行駛。事實上，大陸遼寧號航母昨晚正走台灣東部外海域，形成台灣同時有美艦與陸艦經過情況。

◎敦睦軍艦確診者成大打球 追出1接觸者是空軍

敦睦艦隊一名確診者與2友人17日曾到成功大學光復校區高場西籃球場地打籃球，台南市衛生局調閱監視器掌握同場與其接觸者通知居家隔離，連日來陸續釐清11人為成大學生、1位是服役中空軍，共匡列14人，全部從 4月22日至5月2日零時進行居家隔離，衛生局後續追蹤接觸者健康情形，截至目前接觸者健康情形良好，籲請民眾安心。

◎口罩販賣機 擴大試辦

北市府4月11日率先在信義區健康服務中心推動「實名制口罩自動販賣系統」，試辦計畫以來，已賣出6381組成人口罩，為提供購買口罩民眾提供多元化服務管道，同時紓緩口罩販售人員壓力，提供多元支付功能降低接觸現金帶來的風險，24日起在萬華、文山區健康服務中心各安排2台機台上線。

◎知名溫泉會館老闆 酒駕自摔身亡

新北市烏來區慈云溫泉會館65歲王姓老闆23日與友人餐敘飲酒，晚間10時許獨自騎機車要返回會館，疑因天雨不勝酒力，行經烏來區西羅岸路37號附近時自摔倒地，由於王男未戴有安全帽，頭部受到重創，送醫急救後仍宣告不治，警方正調閱附近監視器進一步釐清。

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(中時電子報)