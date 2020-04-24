網友到羅志祥媽媽微博留言。（圖／翻攝自羅志祥的媽媽微博）

大陸網紅周揚青昨(23日)丟出震撼彈，除了親口證實結束與羅志祥（小豬）9年感情，還驚曝羅志祥有不正常男女關係，甚至「多人運動」。而周揚青先前和羅志祥愛情長跑多年，一度傳好事近，周揚青私下也稱呼羅媽為「媽媽」，如今情變，周揚青稍早已取消對無緣婆婆羅媽的關注，也有網友到羅媽的微博開罵，嗆「你兒子耽誤人家9年青春」。

因被大陸狗仔拍到，羅志祥2015年首度證實與周揚青的感情，也說羅母對周揚青直率大方的個性讚不絕口，周揚青先前就曾多次來台陪羅媽，更透露準婆媳感情好，周揚青已經會用台語罵人，笑說：「我們還會一起罵」，未料因男方不珍惜，9年感情最終畫上句號。

昨周揚青爆出分手秘辛後，被網友發現取消關注了羅志祥和羅志祥媽媽，徹底斷開舊愛，不少網友還湧進羅母微博，留言問說：「羅媽媽，你兒子耽誤人家女孩子九年青春！」、「我覺得媽媽也挺難過的，是兒子太混蛋了」、「別來老人家微博下來說了」、「到別人媽媽底下來鬧騰也太沒禮貌了吧」。

(中時電子報)