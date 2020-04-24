新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜今（24日）上午前往亞旭電腦股份有限公司移工宿舍視察並關心移工生活情況。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜今（24日）上午前往亞旭電腦股份有限公司移工宿舍視察並關心移工生活情況。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情蔓延，新北市長侯友宜今（24日）上午前往亞旭電腦股份有限公司移工宿舍視察並關心移工生活情況，侯友宜強調，有鑑於新加坡疫情，新北市共有39家逾百人的外籍移工宿舍都要比照辦理，防疫不能有任何破口，關懷外籍移工讓她們跟台灣一起攜手防疫。

侯友宜表示，全球疫情非常嚴峻，尤其新加坡剛開始時疫情非常穩定，如今卻因為外籍移工宿舍爆發大規模群聚感染，造成新加坡確診比例約7成為外籍移工。有可能發生群聚感染的地方，要隨時預防發生。

侯友宜提到，前陣子已交代勞工局，針對業者聘用外籍移工生活起居管理、移動軌跡，要做好相關防疫宣導，新北市做了240次，多次跟外籍移工座談，給予移工關心支持，但是，因為新加坡疫情爆發，特別再度抽查外籍移工宿舍，是否有達到防疫標準。

侯友宜說，新北市外籍移工共有約9萬9000人，人數非常多、全國第三，抽查的該公司宿舍就有251名移工，她們住在同一棟大樓內，所以要進一步了解是否有符合相關防疫標準；每一間房有6位移工，但是在通風設備等可以再加強，把小細節做到位。

侯友宜表示，給予移工更多關懷，每一位都要勤洗手、戴口罩、量體溫，只要有發燒、喉嚨痛、咳嗽，就由公司派員帶她前往就醫，多關心移工的生活狀況，避免造成交叉、群聚感染。

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(中時 )