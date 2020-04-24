買到掛耳線過短的民眾，只好將多個迴紋針與口罩掛耳線接在一起後勉強使用。（胡健森攝）

問題口罩與正常口罩相比對，掛耳線明顯縮水。（胡健森攝）

新冠肺炎疫情爆發後，口罩供應不足始終是個讓各國頭痛不已的問題，台灣雖緊急組成「國家隊」趕工提高口罩供應量，稍微紓緩國內的口罩荒，但近來民眾發現收到的口罩「掛耳線」嚴重縮水，導致配戴口罩十分不舒服且無從更換，徒增民眾困擾，宜蘭縣長林姿妙24日呼籲中央應注意此事，改善口罩的品質。

台灣緊急增產口罩後，勉強支應國內民眾對口罩的需求問題，政府甚至還得以從事「口罩外交」，但近來許多民眾紛紛反映，買到的口罩品質每況愈下，掛耳線不是容易脫落，或是只有一邊，如今更發生掛耳線大幅縮水的現象，民眾即使買到口罩，使用起來也相當不方便。

有宜蘭縣政府的員工買到這種掛耳線過短的口罩後，因為無從更換，只得自己想辦法，自行將掛耳線與多個迴紋針接在一起，從頸部後方繞一圈，才有辦法使用這個口罩。

宜蘭縣長林姿妙24日在主持防疫會議時也特別針對此事向中央提出呼籲，希望中央要重視此問題，並且立即改善，才能讓民眾做好自身的防疫工作。

新冠肺炎,口罩,掛耳線,宜蘭縣長,林姿妙

(中時 )