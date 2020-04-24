中鋼股東會紀念品祭「鯨彩都繪抗菌鋼杯」。（中鋼提供／柯宗緯高雄傳真）

中鋼公司今年股東會紀念品曝光，祭出「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，還強調抗菌可達99％以上，不僅輕巧方便攜帶，同時融入海洋意象，傳達中鋼節能減碳極重視環保，預計生產50萬個。

中鋼指出，鋼杯杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，通過日本JIS Z2801規範之抗菌檢測標準，經檢測多種常見病菌(如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等)，其抗菌率可達99％以上，符合乾淨、衛生及健康的訴求。

中鋼提到，由於重量輕巧，便於隨身攜帶盛裝飲品飲用。杯套材質為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，此外，鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態有很大貢獻，本次紀念品中採用鯨魚圖案，亦表達中鋼對於節能減碳及環境保護的重視。

「回收再利用，環保愛地球」，紀念品外包裝紙盒拆開後沿虛線剪下，可做為筆筒或辦公用品收納盒再利用。整體而言，本次股東會紀念品造型簡潔且具時尚感，並兼顧實用性及便利性。

另外，中鋼公司秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的理念，今年股東會紀念品相關製程及材料均由國內廠商製作，引領創造內需。

109年股東常會受託代理期間為109.5.27～109.6.4(例假日除外)，限1,000股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿1,000股之股東，可透過電子投票方式（於109.5.20~109.6.16完成電子投票作業且未重覆委託者，可持身分證明文件於109.6.22~109.6.24上班時間至指定地點領取）或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

在COVID-19新冠肺炎防疫期間，請中鋼股東們多加利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」股東會電子投票平台【網址： https：／／www.stockvote.com.tw】或手機APP，進行電子投票行使表決權，預定5月底開始領取紀念品，請股東們佩戴口罩並保持社交距離，確實做好防疫措施。

(中時 )