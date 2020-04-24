隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」第3集將在27日首播，先行預告內容也被媒體搶著曝光，其中喬丹提到當年「小蟲」羅德曼加盟芝加哥公牛之後，第一時間竟然告知喬丹，他要先去拉斯維加斯狂歡48小時，讓喬丹感到相當無奈。

喬丹回憶當年羅德曼曾打電話給他，「我要去拉斯維加斯度假！」讓喬丹為之傻眼，也在紀錄片當中表示，「當時我聽到羅德曼打電話給我，說他要去拉斯維加斯的時候，我的第一反應是，什麼？你要去度假？還要跑去拉斯維加斯？」

事實上，羅德曼在1995年被馬刺賤賣到公牛，原本相當不受外界看好，因為被稱為「惡魔」的羅德曼，要如何跟「籃球之神」喬丹合作，沒想到在1995-96年球季，羅德曼表現完全讓其他29隊傻眼，更快速且完美融入公牛三角戰術。

就連喬丹當時也曾讚嘆，從未看見有人可以這麼快學會公牛複雜的進攻體系，也讓公牛戰績從前一季47勝35敗，變成72勝10敗，甚至喬丹、皮朋與羅德曼史上首次同時有3名同隊球員入選年度防守第一隊，公牛更輕鬆拿下當季總冠軍。

況且跟羅德曼生涯眾多誇張事蹟相比，跑去拉斯維加斯狂歡只算小事，他不僅喜歡用不同誇張顏色的髮型亮相，更曾跟自己結婚，爆料瑪丹娜想跟他偷偷生小孩，跑去當職業摔角手與電影明星，甚至還跟北韓領導人金正恩擁有不錯友誼。

(中時 )