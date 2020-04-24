消防人員將溺水女子救援上岸。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣頭屋鄉老田寮溪獅豐橋下，24日上午9點多發生1起溺水案件，消防局獲報派頭屋分隊及特搜人前往，現場為1名民眾浮在水面上，距離岸邊約20公尺，救生人員下水救援，將年約60歲的女性患者抬上岸，但女子已失去生命跡象，緊急送往苗栗醫院急救中，溺水原因有待調查。

(中時 )