苗栗老田寮溪驚傳溺水 女子命危送醫 12:132020/04/24 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員將溺水女子救援上岸。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員將溺水女子救援上岸。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣頭屋鄉老田寮溪獅豐橋下，24日上午9點多發生1起溺水案件，消防局獲報派頭屋分隊及特搜人前往，現場為1名民眾浮在水面上，距離岸邊約20公尺，救生人員下水救援，將年約60歲的女性患者抬上岸，但女子已失去生命跡象，緊急送往苗栗醫院急救中，溺水原因有待調查。 (中時 ) #溺水 #苗栗 #女子 #田寮 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗數位學伴計畫 偏鄉學習不停擺 04:102020/04/20 地方新聞 做「全套按摩」猴急硬上挨告性侵 男子獲判無罪 11:552020/04/20 社會 磐石艦染役官兵 1確診個案帶女友到苗栗3地 12:262020/04/20 社會 交通部長林佳龍赴苗栗視察 縣府提9項建設 15:352020/04/20 生活 苗栗企業創新服務聯盟簽約啟動 升級在地產業促進發展 21:322020/04/20 生活 苗栗獲捐水神 第一批4萬瓶發送8鄉鎮市 21:342020/04/20 生活 苗栗創新服務聯盟 助企業轉型 04:102020/04/21 地方新聞 撐起國中女生健康保護傘 苗栗子宮頸疫苗開打 23:412020/04/21 生活 動保管制隊員為救狗差點溺水 縣府安排消防局講授專業課程 18:052020/04/21 生活 苗栗警方打擊犯罪為民服務 員警獲表揚 19:472020/04/23 生活 社會熱門新聞 敦睦陳道輝遭拔官 前海軍少將張鳳強怒轟嚴德發：無知無能又無恥！ - 社會 烏來知名溫泉會館老闆 酒駕自摔身亡 - 社會 曾是世界最強壯小孩 5年後的身高竟然… - 社會 情侶租屋「裸體」中毒慘死 竟因房東違法節省2千元 - 社會 獨／防疫旅館隔離者整夜咆哮 北投里長爆氣開嗆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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