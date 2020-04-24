因新冠肺炎疫情影響，全球經濟遭受嚴重衝擊，台灣中小企業佔全台企業98％，在這波疫情中更是首當其衝。為減輕中小企業主的停業損失，南山產物推出全台首張針對業主補償設計的主險商品「金防疫」專案，為中小企業主打造專屬的戰「疫」護盾。

南山產險表示，這是一張針對業主補償設計的防疫主險，當企業因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失，即依「每日補償金額」乘以「補償日數」進行賠付。

南山產物說，「金防疫」專案是全台第一張特別為業主補償設計的主保險商品，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案。客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。但若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，不在承保範圍內。

至於啟動理賠機制是，南山產險說，保戶若發生上述情況並符合承保範圍，只要提供（1）地方主管機關或中央流行疫情指揮中心撤離營業處所人員證明文件、（2）停業日數證明文件以及（3）賠款接受書，就可申請理賠。以投保每日補償金額新台幣1萬元的「小吃店」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元。意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局。

(工商 )