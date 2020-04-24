調查局資安工作站掛牌運作，調查局長呂文忠表示，近7成的假消息來自大陸，調查局將提供這些假消息的帳號等資料給社群網站，下架這些假消息，封鎖、移除散播假消息的帳號。

調查局資安工作站目前針對新冠肺炎假消息的調查，截至23日1214件情資，立案偵辦382件，其中包括境外假消息272件，移送62案85人，緩起訴9案、簡易判決2案。

呂文忠指出，電腦犯罪、網路犯罪、假訊息是資安站的三大工作，防疫期間假訊息氾濫，現階段「打假」是偵辦重點，立即查緝境內國人散布的假消息，至於境外的部分則溯源了解，並透過各種管道來提供散布假訊息的資訊給社群媒體，下架這些假消息，封鎖、移除散播假消息的帳號。

呂文忠並舉例，先前散播台灣向世衛祕書長譚德塞假道歉文的「自由徐洲電台」，就已經被推特下架。

呂文忠說，目前收到的假訊息有將近1500件，大陸是有組織性的網軍，來提供模板來製造、散播假消息，並在疫情期間利用各種「大外宣」來影響疫情，未來大陸各項訊息都會掌握、研究。

(中時 )