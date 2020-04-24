新北市65歲王姓男子，昨日晚間與友人餐敘喝酒，結束後騎機車離開，卻因天雨路滑導致自摔，王男又沒戴安全帽，頭部遭受嚴重撞擊，送醫後仍宣告不治。據了解，王男是烏來知名慈云溫泉會館的負責人，平時喜歡鑽研養生之道，也時常在地方上行善助人，消息傳出後其好友紛紛表示不捨。

昨日晚間6時許，王男騎車到友人的溫泉會館聊天吃飯，餐敘時還有喝酒，他晚間10時許獨自騎機車回家，行經西羅岸路時不慎自摔，又因沒戴安全帽，造成頭部嚴重受創。

由於摔車處位置偏僻，直到慈云溫泉會館客人下山時，才發現他倒在路中央，民眾見狀連忙通報警消，但王男傷勢嚴重，搶救一夜後仍宣告不治，警方抽血換算呼氣值達0.7，確切車禍原因則仍待釐清。

據了解，慈云溫泉會館在烏來已經營20多年，是當地知名老牌飯店，也在王男的經營下有聲有色，而王男與人為善，喜歡鑽研養生之道，也會與客人、朋友分享，其身亡消息傳出後，王男友人紛紛表示不捨，並在臉書上悼念，希望他能夠安息。

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(中時電子報)