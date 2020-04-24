自樂天桃猿首推英文轉播後，在國際打開知名度，中職各隊紛紛效仿，富邦悍將自4/24(五)起將透過球隊官方twitter「Fubon Guardians」及台灣大哥大「myVideo」進行英語live播報服務，首場邀來擔任顧問的「台灣鋒炮」陳金鋒，期望在全球受到新冠疫情嚴重影響的時刻，透過富邦集團的正向力量，將運動賽事的熱情傳遞到全世界。

為推廣中華職棒賽事，讓全世界棒球迷都能夠收看來自台灣的職業棒球運動，悍將主場賽事英語轉播將邀請世界棒壘球總會亞洲特派王雲慶Richard Wang、體育主播楊正磊Aaron Yang，以及球評Wayne McNeil，共同組成播報團隊。另外將不定時規劃邀請重量級來賓到場獻聲，首場即邀請富邦悍將顧問、前美國大聯盟道奇隊球員陳金鋒蒞臨，向全世界棒球迷介紹中華職棒，讓世界看見台灣。

在MOMOTV與凱擘大寬頻的共同協助下，本季富邦悍將主場賽事將提供英語直播服務，海外地區球迷可透過富邦悍將官方twitter「Fubon Guardians」觀看，台灣球迷則由台灣大哥大「myVideo」OTT平台提供中英文直播服務。

(中時 )