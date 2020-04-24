台灣藝人羅志祥遭分手大陸女友周揚青踢爆，喜歡撩妹且偏愛多人運動，值此新冠肺炎肆虐之際，此消息搶到大量媒體版面。小豬感情事件被女方公諸於世，人渣文本也搭上這時事梗，小小問了一句，贏來網友大讚，不愧是高級酸。

羅志祥與周揚青分分合合9年，最後畫上休止符。女方昨寫長文總結這段感情，也大掀羅志祥的風流帳，她在微博發文容中提到，「你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，你們還會經常舉行正常人都無法像像的『多人運動』……這些顛覆我三觀」，此段話引起大眾熱議和討論。

人渣文本昨晚在臉書上問道， 「多人運動在疫情高峰期是要特別注意呢。」沒明說什麼，但一切盡在不言中。

網友對此心領神會紛紛留言，「高級酸」、「多人群聚做有氧運動，真的是很」、「香港禁止超過四人的群聚呢！」、「多人運動的時候傳染率絕對必中欸」、「只好超前部署 隔離起來？」、「應該有social distancing」。

(中時電子報)