行政院會昨天通過金額高達1500億的紓困特別預算追加案，全案經送立院審議後，行政院長蘇貞昌今赴立院報告並備詢。他表示，此次追加預算共1035億元可協助約300萬民眾，但因疫情還看不到止盡，台灣要更努力，關關難過關關過。

為盡速通過紓困預算，立法院日前召開朝野協商，同意行政院在昨日通過特別預算追加案後，全案直接列入今天立法院會報告事項；同時，也請蘇貞昌與相關部會首長列席報告並備詢，詢答完畢後交付委員會審查。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱指出，特別預算草案今天付委後，下周起將由相關委員會進行實質審查，預計最快在5月8日就能三讀通過。

蘇貞昌今備詢時直言，此次疫情是超乎預期，全球各國都還看不到止盡，所以台灣要更努力，一關過一關，關關難過關關過。

針對紓困振興政策，蘇貞昌更說，在防疫工作上，只要做到沒有病例發生，就可讓民眾看到成績；然而，紓困就很不一樣了，每個人、每個行業都有不同的狀況，政府就是要盡可能對各行各業更用心地照顧。

然而，隨著無薪假、裁員案例不斷浮現，民眾黨立委賴香伶質詢時指出，政府提出利用薪資補貼來讓企業做到不裁員的方法，某種程度確實有用，未來政府是否會繼續加強這項舉措的力度？

對此，經濟部長沈榮津表示，我每個禮拜六、日都跟廠商在座談，「企業都跟我說，只要有政府挺，就不會裁員、不會減薪，更不會放無薪假！」

然而，從目前相關數據顯示，華航已宣布減薪方案，有製鞋代工大廠也傳出將自6月起實施局部性的無薪假。相關訊息不斷被揭露，但沈榮津仍是做出與現實不太符合的保證，但勞工社運界出身的賴香伶似乎沒意識到沈榮津說法的可信度，並未當場提出質疑。

身兼國民黨主席的立委江啟臣則表示，這段時間各民調均顯示，大部分民眾需要的紓困方案是現金，而非酷碰券，行政院應該面對真實民意，別再一意孤行，否則此次即便追加1500億預算，仍是無法照顧多數百姓，屆時台灣經濟若持續惡化，蔡政府就必須負起最大責任。

(中時 )