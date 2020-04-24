《韓股》歐美經濟數據低迷 韓股跌0.69％ 12:162020/04/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導吉利德（Gilead Science）開發的新冠狀病毒實驗性藥物「瑞德西韋」（remdesivir）在中國的臨床試驗結果欠佳，使經濟即將重啟的樂觀情勢遭到打擊，以及歐洲與美國的經濟數據低迷不振，亦打壓市場信心，周五南韓KOSPI指數盤中跌0.69%，為1,901.56點。吉利德對此報導表示，這項研究被提前終止，所以並無定論。韓元跌0.55%，報1,236.5兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #經濟數據 #吉利德 #一美元 #歐美 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞德西韋療效神？ 投行存疑 04:102020/04/20 全球財經 疫情阻礙資料蒐集 美經濟數據失準 04:102020/04/20 全球財經 《韓股》金正恩命危消息＋油價崩跌 韓股重挫2.62％ 12:162020/04/21 財經 《韓股》油價跌為負值＋金正恩病危傳聞 韓股收跌1％ 16:312020/04/21 財經 《韓股》油價重挫＋金正恩健康狀況不明 韓股跌1.31％ 11:592020/04/22 財經 《韓股》美韓追加紓困 韓股收漲0.89％ 16:312020/04/22 財經 《韓股》油價反彈＋美擴大紓困 韓股漲0.69％ 11:592020/04/23 財經 《韓股》油價反彈＋美擴大激勵 韓股收漲0.98％ 15:572020/04/23 財經 國外指數期貨贏家專欄－能源股領漲 美股回神 04:092020/04/24 證券．權證 傳瑞德西韋臨床試驗失敗 吉利德股價崩跌 10:412020/04/24 財經 財經熱門新聞 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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