媒體報導吉利德（Gilead Science）開發的新冠狀病毒實驗性藥物「瑞德西韋」（remdesivir）在中國的臨床試驗結果欠佳，使經濟即將重啟的樂觀情勢遭到打擊，以及歐洲與美國的經濟數據低迷不振，亦打壓市場信心，周五南韓KOSPI指數盤中跌0.69%，為1,901.56點。吉利德對此報導表示，這項研究被提前終止，所以並無定論。韓元跌0.55%，報1,236.5兌一美元。

(時報資訊)