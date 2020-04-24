大陸國台辦下轄智庫海峽兩岸關係研究中心的助理研究員徐家勇，今天在《環球網》發表評論文章〈務必認清「中華民國台灣」的「台獨」底色〉，呼籲各界務必要認清「中華民國台灣」論的「台獨」本質及危害，正本清源，抵制「台獨」勢力的操弄禍害。

「中華民國台灣」論實乃「兩國論」與「台獨」變種

文章稱，早在2018年，民進黨當局領導人就拋出所謂「中華民國台灣」論調，其後成為高頻詞。如「我們已經是一個獨立的國家，我們稱自己是中華民國台灣」，「中華民國台灣是一個主權獨立國家」，「中國必須正視中華民國台灣存在的事實」等。

文章稱，很明顯，「中華民國台灣」底色是「兩國論」和「台獨」，基礎是異化的「中華民國」和塑造的「台灣主權」意涵，本身是一個不倫不類的拼湊概念。以傳統藍營立場看，「中華民國」是「主權」概念，台灣是「地理」或「地方」概念，兩者在一起可稱為「中華民國台灣地區」或「中華民國台灣省」，但不能簡單羅列。

徐家勇認為，民進黨當局領導人之所以造出「中華民國台灣」，是自以為一般民眾難以區分兩者差別，模糊藍綠的「國家認同」差異，凝聚島內對台灣定位的「最大公約數」，以期合力維護台灣「主權」、對抗大陸，鞏固政權、推動「台獨」。其如意算盤是，通過「中華民國台灣」，糅合「台獨」、「兩個中國」、「一中一台」、「維持現狀」等主張，企圖消弭「中華民國派」和「台灣派」間的紛爭與分裂，最大程度上聚合與大陸抗衡的政治能量。

「中華民國台灣」論是推動「漸進台獨」的一種方式

文章稱，民進黨對兩岸關係的基本定位是「台灣是主權獨立的國家」，兩岸是「國與國」關係，並不喜用「中華民國」稱謂。但民進黨為追求執政、減緩民眾對「台獨」的疑慮，1999年通過的「台灣前途決議文」暫時接受了「中華民國」稱謂，企圖改頭換面實現「台獨」「借殼上市」。陳水扁執政時圖謀通過「修憲」「制憲」「公投」等實現「法理台獨」，造成兩岸關係緊張動蕩，受到兩岸同胞共同抵制，最終徹底失敗、狼狽下台。但陳水扁執政時宣稱「中華民國是台灣」，在對外交往中形成「中華民國（台灣）」稱謂，給後來民進黨推動「台獨」以「啓示」。

文章稱，民進黨當局領導人曾聲稱「中華民國是流亡政府」，在2012年「大選」過程中，為爭取選票又喊出「台灣就是中華民國，中華民國就是台灣」。2016年執政後不斷玩弄文字遊戲，除經常自稱「台灣」「這個國家」外，拼湊出「中華民國台灣」，迷惑台灣社會，實質上是暗度陳倉，進一步異化「中華民國」，提升「台灣」的「主權」意涵。「中華民國台灣」論沒有脫離民進黨傳統論述，它是在吸取陳水扁執政「激進台獨」教訓基礎上，推動「漸進台獨」的一種變通方式。

文張稱，未來民進黨一旦認為時機成熟，仍將著力塑造「台灣」的「主權國家」概念。「中華民國台灣」論可能只是作為推動「台獨」的階段性工具，正如當年民進黨執政推動「台灣正名運動」「正名制憲」「憲改」那樣，到時候再去除「中華民國」這個累贅。

「中華民國台灣」論極具欺騙性危害性值得各界高度警惕

文章指出，民進黨當局期待在其操弄下，「中華民國台灣」論進一步被台灣社會所接受，從而強化對「台灣主權地位」的共識，擠壓主張一中和統一的空間，民進黨和綠營可以更加肆無忌憚推動各種形式的「台獨」。正是基於對「中華民國台灣」論迷惑性的「自信」和裹挾民意的「鼓舞」，民進黨當局在島內加大力度推動「文化台獨」「去中國化」，打壓統派力量，加強社會控制，製造「綠色恐怖」「一言堂」氛圍。在國際上想方設法彰顯「中華民國台灣」的存在，謀求「外交」突破，製造「台獨」事端。甚至在「修法」「憲改」等觸碰「法理台獨」紅線的敏感議題上，也躍躍欲試。「中華民國台灣」論潛藏著對兩岸關係構成重大衝擊的隱患，台灣社會目前還沒有充分警覺省察，廣大台灣同胞應當看清利害。

徐家勇認為，指望借「中華民國台灣」偷天換日，其用心險惡，豈容恣意妄為。兩岸關係的發展歷史深刻昭示，兩岸同屬一個中國的事實從未改變、也不可能改變。「台獨」是歷史逆流，是絕路。無論「台獨」勢力變換什麼手段、採取什麼伎倆，都不可能逃脫徹底失敗的結局。兩岸關係和平發展才是維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸各界人士，尤其島內民眾務必要認清「中華民國台灣」論的本質及危害，抵制綠營勢力的歪曲誘導，為兩岸關係和平發展貢獻正能量。

(中時 )