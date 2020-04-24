台灣最美的風景果然是人！有一名美國牧師康克林 （Timothy Conkling）日前從雅加達返台，依照國內規定，進行14天的居家檢疫。不料昨天（23日）手機因為無法充電，導致機體自動關機，導致警方端接收到居家檢疫民眾「擅自外出」的警訊，女警上門查勤後2小時，貼心幫忙跑腿，奉上一支新手機，讓網友們紛紛「歪樓」直呼：「戀愛了」。

康克林牧師事後透過臉書分享，提到昨天一大早，突然遇到警方與疫檢人員敲門突襲檢查，把他與家人都嚇一大跳。警方表示，因為收到居家檢疫民眾「擅自外出」的警訊，急忙上門查勤；康克林也急忙解釋，因為他的手機故障，一直無法充電，才導致機體自動關機，並表示現在這狀況需換一台新手機，可是他出不了門。

後來到場一名女警聽完真相後，熱心協助康克林更換手機；結果過了2小時，女警貼心送上一台新手機；且女警曾傳訊問他需要什麼，康克林因非常想吃巧克力而表達願望，沒想到女警還真的送上門，讓他非常感謝台灣警方對防疫的用心。

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(中時電子報)