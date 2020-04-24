有了2017年成功舉辦台北是世大運的經驗，台北市長柯文哲在去年拋出與新北市聯手舉辦2030年亞運的想法，當時他曾透露，亞運主辦國還有4年才要申請，不過亞洲奧林匹克理事會（OCA）卻已經宣布，2030年亞運主辦權將由卡達與沙烏地阿拉伯去爭奪。

柯文哲去年曾赴日本向東京奧運取經，還拋出舉辦2030年亞運的想法，但直到今年4月22日亞運主辦城市申請截止日前，台北市似乎沒有動作；綜合媒體報導，亞洲奧會主席阿罕默德親王（Ahmad Al-Fahad Al-Sabah）表示，很開心能收到2座城市的投標。

據了解，投標爭取2030年亞運的城市分別是卡達首都杜哈以及沙烏地阿拉伯首都利雅德，卡達曾在2006年舉辦過亞運，但利雅德卻沒有主辦過類似的大型比賽；至於主辦國幾時公布？亞奧會表示將於今年11月29日在中國海南島舉行會議上揭曉。

卡達除了擁有亞運會舉辦經驗，2022年也將主辦世界盃足球賽，卡達奧委會主席Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani說：「我們認為現在是時候再次申請成為東道國，歡迎所有亞洲選手來道我們國家。」

下屆亞運會將於2022年舉行，地點選在中國杭州，2026年則會在日本的名古屋舉行。

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(中時電子報)