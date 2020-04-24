川普政府近期已將疫情起源矛頭指向大陸武漢病毒實驗室，美國務卿蓬佩奧也加入指控，不僅聲稱要調查武漢病毒實驗室，並首次指出大陸可能早在去年11月就知道有新型冠狀病毒疫情，暗批陸隱瞞疫情才導致全球大流行。

根據美國國務院網站23日的記錄，蓬佩奧（Mike Pompeo）在保守派電台主持人歐康納（Larry O'Connor）訪問中，被主持人問到兩年前國務院文件中指出當時的武漢病毒實驗室安全管制鬆散是否屬實，蓬佩奧表示，美方現在仍持續評估包括大陸在內的高階病毒實驗室是否在安全環境下進行實驗，「在大陸內部有許多類似的實驗室，但我們一直注意到他們沒有足夠技術、能力、程序以及規章保護世界免於危機」。

主持人接問，大約在1月的首周，國務院早期許多文件開始提出警告「大陸武漢地區出現不明病毒」，而美方大概多久才正式對陸政府提出病毒資訊或病毒樣本，以便美方進一步研究。

對此，蓬佩奧表示，大陸政府所得知的首起案例是在12月中期，「但他們可能在更早的11月就得知了，他們拖延了向世界通報的時間，包括了世界衛生組織」；他表示，美國正在嘗試了解武漢的可能情況時，立即直接同時問了WHO以及大陸政府，不只透過國務院，還包括美國的衛生及技術專家等管道，進一步了解其透明度，「但如今我們仍在嘗試要取得病毒樣本，而大陸他們只給了分解版本」。

此外，蓬佩奧在訪談中也指出，WHO在面對全球防疫事務上已經不是第一次失敗了，而這次WHO在一開始也沒收到資訊，但他們仍稱大陸一直維持資訊透明，「所以我們正在尋求進一步改革」；至於是否可能成立新組織取代WHO，蓬佩奧稱「我們要檢視的，正是這個問題」。

不過，據美媒《ABC》報導，美國情報機構早於去年11月就關注並追蹤在大陸武漢迅速傳播的疾病，是1月川普才開始接收疫情簡報的好幾周前，也讓外界質疑究竟白宮何時了解疫情嚴重程度。

(中時電子報)