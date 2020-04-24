受到疫情影響，原油的暴跌成為近期投資人最關注的焦點之一，近月的原油期貨甚至還出現負值、買油還送錢！而台灣連結原油的ETF也成為重災區。

與此同時，市場出現許多荒誕而令人不捨的現象，荒誕的是交易價格並不隨著淨值的滑落而下跌，反而硬撐在某個價位，使得有心人士利用兩者間的價差大套其利；而令人不捨的是，在有人大套其利的同時，留下來負責買單的卻是全市場散戶。

不難想見，若我是一位散戶投資人、看到新聞說油價變負，但用膝蓋想也知道這種情況不會長時間維持，感覺現在正是時候買進原油、等待長線上漲的時刻，所以現在去找原油商品買進正是時候，甚至還買兩倍槓桿的商品，賺得更快！

錯了，大大的錯了。以下做幾點解釋：

第一，還是原油商品的高溢價：你若是買進00672L，就是比買進期貨的人多花了三倍價，這種價差相當於用賓士的價格買了現代汽車。

第二，00672L甚至還私自調降槓桿倍數：寫稿此日（22日），他們的資產淨值約19.8億、但持有的合約價值只有23.3億，所以精確的來說，現在不應該叫做「元大原油正2」，而是應該叫做「元大原油正1.18」。這會有什麼問題？不僅違反說明書內容，最大問題就是未來原油上漲、這ETF的淨值也回不到當初水準了(因為部位也降了)。為什麼要這樣？因為元大知道之後若原油繼續下跌、淨值成為負數，他們需要自己承擔，所以私自降風險。問題是這樣對得起這個商品的投資人嗎？

第三，元大也違反了在公開說明書的28頁的轉倉規則-只能將近月合約轉倉至次近月合約，而私自把合約轉到波動較小的遠月合約。元大動用特殊條款調整部位時不公告、讓人投資的時候蒙受損失，之後油價大漲淨值也回不來。

第四，00672L高機率終究會下市，雖然金管會讓他續命了兩次、使它的別名變成了「元管會正2」，但可能也只是讓原本可以用兩塊錢下市的它變成了以0.5元下市(甚至還更低)-原本下市之後投資人每張能拿回的錢大概是兩千塊，現在剩下五百塊了。

總結以上，元大投信違反1.公開說明書貼近追蹤二倍。2.沒有公告動用了特殊條款調整。3.不依照指數調整規則擅自轉倉至遠月合約。違反這些會不會被金管會以最近新聞「無法繼續經營」為理由下市？

這東西不僅會有震盪耗損，還要面臨高昂的轉倉成本，都將對淨值造成不小的打擊，能否撐到九月還是個大問題，持有的人不可不慎！

※免責聲明：撰文者為財經研究員僅為個人心得分享，不涉及任何有價證券分析推薦，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

（本文為中華財經台授權轉載）

(中時電子報)