陷入疫情大流行的全球經濟景氣，國際預測機構連日大幅下修2020全球經濟展望，今年世界經濟眼看將陷入負成長的情況。台灣經濟研究院今（24）日修正2020年國內實質GDP成長率1.58％，較2020年1月估值下修1.09個百分點。

台灣經濟研究院長張建一表示，在疫情擴散下，台灣經濟表現自然同樣受到全球需求低迷不振的影響，但國際經濟組織把台灣的經濟預測值下修到負4個百分點，「實在是沒有掌握台灣的真實狀況」，台灣自己的情況，國內各經濟智庫最能掌握。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，若拿估值作比較，相較上台經院採取持平的方法，也沒有比其他機構下修的多，主要有三大正向數據支持：1、今年第一季數據沒有想像差，出口維持正數，2、固定資本形成的公、民部門的投資有正成長，3、消費相關數據表面上減少，實際上是油價大跌所致，消費目前仍持平。

台經院今天公布的更新數據，2020年台灣經濟成長率各個季度為2.0％、0.30％、1.56％、2.40％。張建一分析，台灣經濟就是第二季落底，全年走出Ｕ型復甦的機率最大，估計走過最差的4、5月，6月起可望緩步回升。

惟，張建一提醒，台灣經濟以出口為重，目前疫情蔓延歐美地區，多國採行封鎖措施防止疫情擴散，企業面臨大規模的停工與減班，導致經濟需求大減，不同國家的封城限制不同，復甦會出現Ｖ型或Ｕ型也都不一樣，因此主要國家的疫情後續發展，將牽動2020年台灣出口與投資，甚至透過金融市場與就業市場來影響內需消費等數據，成為影響台灣今年經濟最重要的不確定因素。

(工商 )