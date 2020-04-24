《妖怪人間》本週播出完結篇，男主角石知田得知自己的父親被殺死的真相，同時被脅迫必須決定，要當人類還是當妖怪，更怒火摧毀特民總部。石知田透露最近防疫期間減少外出，每天在家煩惱該煮什麼，有時想簡單吃，若連續幾天都吃一樣的又覺得膩，他開始在IG上追蹤料理達人的帳號，學些創意小料理，如：煎燒馬鈴薯梅花肉捲、泰式雞肉綠咖哩、芋頭海鮮粥等，防疫期間意外成為「小當家」，自認煮得滿好吃。

連俞涵私下有蒐集火柴的癖好。（圖／公視）

石知田（前排左起）陳以文、連俞涵、黃騰浩（後排左起）、蕭永裕演出的公視奇幻劇《妖怪人間》即將上演大結局。（圖／公視）

連俞涵因演出《妖怪人間》看到劇中妖怪火麒麟與石知田火燒特民總部的情景，讓她回想起喜歡蒐集火柴的歷程，她也把火柴當日常用品使用，「每次旅遊時都會特地帶一盒回來，泰國的火柴一盒有兩面，像是Plus加大版，可以使用較久。」她已收藏日本、泰國、英國、德國、韓國等世界各地的火柴盒，囤貨近百盒。

連俞涵說，劃火柴時瞬間產生的火花，像極變魔術般充滿魔力，然後將這些火花拿去點蠟燭或是艾草線香淨化空氣來防疫，以及鼠尾草線香來淨化身心靈。她也想起曾在劇場演出的一句台詞，「蘿拉，吹熄你的蠟燭吧！這世界已經用電燈照亮了。」讓她認為，經歷了這個瞬間，即使我們已身處在按一個按鈕就有電的光明世界，「也不想遺忘火柴與蠟燭。」並自認自己不是一個因前進就忘記過去的人，因此雖蒐集火柴，但卻也把火柴當作日常用品使用。《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，24日晚上九點，於公視首播，Netflix同步上架播出大結局，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

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(中時電子報)