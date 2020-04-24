美國總統川普周四在白宮記者會上表示，為了繼續防控新冠肺炎疫情，所有美國人都必須維持社交距離並自動戴上口罩。川普並表示，保持社交距離指引可能有必要延長到初夏或更晚。

美國副總統彭斯則表示，已有16個州發布了正式的重啟計畫。

美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周三表示，財政陷入困境的州政府應該擁有宣告破產的選項，川普對此表示，他已經與參議院討論這個建議。

川普表示，他不認同美國在新冠病毒檢測上還不到位的批評，並表示他可能在周四晚間簽署國會新通過的紓困振興方案。稍早前美國眾議院通過規模4840億美元的追加紓困案，將擴大對小型企業與醫療院所的援助，並為擴大新冠狀病毒檢測提供資金。

此外，他表示反對喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）決定在第一階段就重啟SPA、美容院、刺青店等非必要設施，並表示依照聯邦政府發布的重啟經濟指引，新冠狀病毒確診病例必須連續14天減少才能復工。

(時報資訊)