新冠肺炎疫情席捲全球，台灣房地產市場究竟有無受到衝擊，代銷業者海悅(2348)總經理王俊傑說，台灣防疫做得好，恐慌情緒並沒有大幅的蔓延，而此波備受衝擊的服務業，和剛性需求的民眾較無緊密的關聯性，影響差不到10%，而越核心的房市區域表現越敏感，例如台北、新北，不敢說疫情沒有影響，但在房地產影響和受傷是最小的。不過，在全球經濟疲軟和供應鏈有斷掉的時候，台灣也很難獨善其身。

王俊傑直言，中古屋市場是否受到疫情影響很難從現在買賣移轉棟數觀察的出來，因為剛開始國內受影響的人還沒有這麼多，成交量無法即時反應，4月底數字出來可供參考7成，5月底就可百分百的反應疫情對於中古屋市場的影響。

房地產市場今年銷售速度並沒有緩慢下來，王俊傑說，台灣有SARS經驗，不少人會認為疫情很快就過去，這波防疫政府及民眾互相配合都做得不錯，因此購屋影響不大，少了閒晃的人，到案場看個案的人都是有需求的人，成交比反而會提高。

若以個別區域來觀察，高雄一般型的產品價格有上來，也有區域在進行修正，王俊傑笑說，市長換人與否這種氛圍很詭異，消費者多數認為會有影響，但卻說不出實際的影響會在那裡。台南工業區現在不夠用，不少工業區還在擴大中，在這波疫情中，個案去化速度反應很好。

王俊傑認為，每次疫情衝擊是一個好的里程碑，房子規劃就會變好，相信此波疫情後，公共空間空氣的流通、病媒蚊的預防等，都會受到重視，也會讓民眾住得更安心。

(時報資訊)