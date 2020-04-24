新冠肺炎肆虐全球，繼3月18日外交部與美國在台協會（AIT）簽署防疫夥伴關係、同步發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，宣誓攜手對抗新冠病毒後，行政院副院長陳其邁與美國在台協會代表今共同發起「台美防疫松（cohack）」，鼓勵專家及參與者以黑客松形式集思廣益，促進跨政府機關、跨領域、公私協力與多方交流，共創精準防疫資訊的應用方案，共同找出抗疫創新方法。

今年初全球陷入嚴重新冠肺炎風暴，疫情影響範圍甚鉅，致使各界陸續投入防疫工作，歐盟及多國政府（德國、瑞典、愛沙尼亞和印度等）皆致力於推動或促成線上防疫松活動，鼓勵全球創作者，運用科技尋找應用方案，解決因疫情產生的各類問題與需求。

此次「台美防疫松（cohack）」，透過台美聯合活動，使具有可行性、創新性及社會影響力的防疫數位應用方案，能實質促進防疫、擴大社會溝通、與跨國合作。

陳其邁指出，台美防疫松透過徵集實際的需求課題以克服當前挑戰，並採開放創新的思維與態度，更能透過集思廣益，為前線醫護人員、大眾、產業及國際社會創造更多的和諧，利他也利己。

陳其邁以口罩實名制為例，肯定政府偕同民間團隊迅速開發口罩供需資訊平台，不但成功上線，也被鄰近的日、韓及各個國家讚許，不難看見數位科技對防疫有其意義跟價值。而此次台美防疫松運用資通訊科技與數據的力量，期能紮根、發芽進而茁壯，齊力讓好的數位抗疫解方或創新服務付諸實行，降低此次疫情對全球所造成的影響，以協助建構更成熟的公衛系統與支援體系，進而嘉惠更多的區域及國家。

「台美防疫松（cohack）」報名暨解題時間從5月5日至12日止，報名方式以完成3分鐘以內概念影片（上傳YouTube）及300字內的概念說明，經審查後將提出入選名單，並於5月18日公布5隊得獎名單。

行政院政務委員唐鳳說明，此次活隊參加者不限產官學甚至是個人，獲獎者將可以獲得台美共同署名的大同電鍋；唐鳳進一步表示，不提供獎金或獎盃，主要目的是希望大家參與的出發點是為了救人，把救人概念宣傳到全世界，「至少我的推特一定會推你的影片！」

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(中時 )