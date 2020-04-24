2014年太陽花學運，攻佔行政院的抗議民眾遭強制驅離濺血，傷者因而自訴前總統馬英九等人殺人未遂。台北地院今開庭，馬英九強調為維護憲政機關正常運作，警方只要依法行政，他都會支持，一切都有標準作業程序，根本不需要總統下令。

北院今開庭，馬英九以證人身分接受詰問，自訴代理人律師尤伯祥拿出馬的《八年執政回憶錄》，針對其中記載太陽花事件的內容一一詰問；北院另傳時任行政院秘書長李四川，預計下午詰問。

馬英九表示，《海峽兩岸服務貿易協定》是《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）》的延續，他認為這對台灣的服務業幫助很大，期許立法院能盡快通過。張慶忠30秒闖關服貿事件，就他所知，當天現場非常混亂，會議完全無法進行，但都是事後看新聞才知道，他並沒有下令強硬闖關，因為後續還得送院會決定。

馬說，抗議群眾先佔領立法院，他認為立院癱瘓，傷害的是國家，因此學生要求溝通，江宜樺就去現場溝通，他也開7次記者會邀請學生進總統府商談，全程公開錄影，從未迴避，反而是學生沒有回應，硬是提出不合理要求，「全世界沒有這樣霸道的事」。

馬並指，學生要求逐條審查可以，修定監督條例可以，但退回服貿做不到，事實上，服貿在他任內一直躺在立法院，直到卸任都沒有通過，「我們都有讓步」。

馬說，學生持油壓剪破壞拒馬攻佔行政院，他當下就認為是非理性抗爭，一切要依法處理，柔性勸導不成就驅離，警方應對抗議行動都有SOP，不需要總統下令，是否需要驅離，由現場指揮官視情況決定，他當天與江宜樺通電話，只有關心現場狀況、警力是否足夠，事發隔天也提醒「妥適善後」。

詰問過程中，尤伯祥一度將行政院稱作江宜樺的「巢穴」，馬英九當場指正用詞不太恰當，尤才趕緊修正；詰問最後，尤質疑馬事後不關心傷者，且不想正面回答問題，馬則開玩笑回應：「我都很正面啊，眼睛都看著你。」

323佔領行政院事件發生後，受傷的抗議民眾周榮示等人提自訴，控告馬英九、江宜樺、時任警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧4人殺人未遂。台北地院一審認為自訴舉證不足駁回，但高等法院、最高法院都認為一審未調查證據，直接程序駁回，違反刑事訴訟法，發回北院更審。

(中時 )