近日有許多關於徵信社詐騙的新聞，內容大同小異都是關於「感情挽回」「婚姻挽回」「勸退小三」「感情破壞」等相關業務，今日我們採訪國內知名徵信業者「一統徵信」，來與我們解釋這些業務的內容，以及為何許多關於詐騙的都出自這些業務。

一統徵信分享，其實婚姻是許多主客觀事務的集合體，比如感情、親情或是柴米油鹽醬醋茶等等，婚姻不像愛情，可以說不愛就不愛，有時需要考慮到許多情況，最常見的就是，委託人的老公雖然外遇了，但他還是個好老公，好爸爸，好先生，但只是不是一個「好男友」，因為在親情的方面他做到一百分，但是感情卻做出背叛的行為，兩相比較下，委託人選擇想要繼續這段婚姻，所以才有了婚姻挽回及感情破壞等相關業務。

但因為這項業務執行起來是極其困難的，畢竟感情這東西不是一個客觀的事實，而是雙方主觀的認知，所以就會有許多不肖的業者，因為自己沒有專業，為了避免麻煩，不尊重委託人的意願及要求，遇到想要保留這段婚姻的委託人仍然不斷鼓吹抓姦走離婚這條路，這看似守護婚姻忠貞的做法，卻沒有尊重委託人的選擇，違背了徵信業的初衷。

徵信社詐騙層出不窮，一統徵信解密：其實就是專業不夠

而如果鼓吹無效，這些不肖沒有專業的業者就會承諾感情挽回破壞這條路，但因為自己沒有專業，不斷告訴委託人有多困難，找各種理由塘塞，無法達成任務就說需要再加錢，然後再求神拜佛讓委託人的另一半自己與第三者分手，拖到真的分手後就跟委託人交差，但事實上感情本來就會分分合合，實際上這些不肖業者根本甚麼都沒有做，而如果沒有分手，就會演變成最近的新聞，也就是委託人認知到自己被詐騙的事實。

而至於要怎麼執行這項任務呢？這需要雙管齊下，一方便我們要了解外遇的主因，婚姻是需要經營的，經營不夠的婚姻就很容易產生感情的失和，剩下聯繫彼此的只是配偶欄或是血緣，卻沒有了感情，而自然而然就會造成外遇的事實，另外一方便就是了解外遇者的習性、習慣以及調查第三者，找到可以破壞的空間。

我們會有婚姻諮詢的專家，引導委託人去經營婚姻，甚至改變自己，然後再安排情境讓夫妻雙方能夠產生熱情的瞬間，比如過往的經典回憶，甚至是另一半現在的喜好等等，讓夫妻雙方重新點燃感情的火花，能夠重新再一次的對彼此怦然心動。

如果我們沒進行這一塊，那即使我們破壞了第三者與外遇者的感情，但婚姻失和感情喪失的情況沒有解決，治標不治本，未來還是有可能會發生，我們要創造的不僅僅單單是讓外遇者與第三者分手，而是要讓委託人與另一半能夠在下半輩子好好扶持彼此，認知到雙方才是自己終生的唯一，而才會自我要求不可以做出違反忠貞義務的事情去傷害另一半。

委託人在感情挽回的過程中扮演非常重要的角色，需要調整自己的心態，尤其是要放下自己的怨恨，被背叛了是事實，只是委託人也需要想想自己的初衷，要清楚了解自己最想要的是什麼，認知到了自己還想要這段婚姻，那就應該讓這些不好的記憶都變成過去，讓美好的記憶充實現在以及未來，走出對婚姻的埋怨，自己放過自己，而不要陷在無間地獄裡面，我們不僅要達成委託人的需求，更需要的就是讓委託人能夠好好面對自己往後的人生，不要被負面能量綁住自己，而枉費了對這段婚姻的努力及付出。

徵信社詐騙層出不窮，一統徵信解密：其實就是專業不夠

徵信是一種專業，一統徵信能夠經營三十五年，就是不斷的讓經驗傳承，讓專業能夠透過經驗累積而不斷精進，進而達到了無法輕易追上的程度，我們注重的是委託人的需求，而透過團隊的交流，而去達到任何看似不可能達成的任務，徵信不是廣告，不是公司，而是能夠完美達成委託人需求解決委託人困難的職業道德。

(中時電子報)