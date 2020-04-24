台北市環保局長劉銘龍今赴議會工作報告，說明新冠肺炎居家隔離及檢疫者垃圾清運的狀況，表示每位檢疫者和隔離者會收到4個25公升的垃圾袋，不過北市議員羅智強指出，3月19日從美國回台居家檢疫，未收到垃圾袋；環保局回應，因政策是從25日實施，才會有斷層落差。另外，環保局也將與中央溝通，推動禁用一次性塑膠杯和咖啡杯。

新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫和隔離者也持續增多，檢疫者垃圾處理成為關注的議題，擔心會成為防疫漏洞，北市府雖提供防疫關懷協助，為居家檢疫及隔離者收垃圾、送餐等服務，但羅智強表示，自己曾在3月居家檢疫，卻是從看新聞才得知「垃圾處理」的方式，環保局並未加強宣導。

羅智強說，如漏掉這個新聞我的垃圾就沒辦法照流程處理，環保局在垃圾處理的部分應加強宣導，避免成為防疫漏洞；對此，環保局回應，是因政策從3月25日開始實施，才會有落差，且發放給檢疫者的垃圾袋也會有宣導說明。

羅智強也強調，即使政策是在之後施行，也應通知還在檢疫期的檢疫者，資訊的傳達相當重要，才不會造成防疫漏洞。

另外，劉銘龍表示，環保局也將與跟4大超商研議，盼能夠減量一次性咖啡的使用，而近期許多議員對於疫情期間，盼能放寬一次性餐具的禁用，經環保署解釋，新冠病毒是飛沫傳染並不是接觸傳染，還不需要全面開放業者使用免洗餐具，如未來疫情擴大，才會由中央統一公布。

(中時 )