台南最大公墓南山公墓存續備受關注，台南市政府去年4月除舉辦公聽會說明規畫，也屢次與文史界溝通，期能在都市開發與文資保存中取得平衡。南山公墓自救會「地上台南」24日上午於台灣基進台南黨部舉行記者會，質疑市府在完成文資調查前，就擅自在墓區內設置遷葬公告牌、書面通知墓主後代限期遷葬，執意拆除公墓，罔顧珍貴文史資產。

質疑南市府強拆南山公墓，民間團體疾呼：立即暫停遷葬。(李宜杰攝)

李時光質疑，如果沒有要拆，為什麼還要遷葬？她強調，市府近來也已著手查估公墓新的區域，顯示有意開發，去年副市長王時思所稱「沒有要開發」明顯是個謊言，並痛訴「如果最後評估沒過，開發案沒過，那已遷葬的後代、被破壞的珍貴文物怎麼辦？」

對此，文資處文資研究組組長李貞瑩回應，查估由殯葬所啟動，再交由文資處進行調查，調查作業仍持續中。民政局殯葬管理所所長郭輝信則解釋，文資調查與查估作業並不衝突。

南山公墓至今已有4百年歷史，明清代以來許多名門家族、教會長老安眠於斯。2018年，南市府計畫在南山公墓建設「殯葬專區」，要求部分區域家屬自主遷葬，引發文史界抗議，並於去年4月同意「喊卡」，委託台南大學教授戴文鋒重啟文資調查。

(中時 )