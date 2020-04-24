謝忻、陳沂和阿喜近日錄《綜藝3國智》，讓「雙斤2人組」謝忻、陳沂兩人擔任節目守關者，主持群看到是女生當首關者暗自欣喜過關門檻低、下班機率高，納豆激動表示：「軟的！今天是軟的！」暗指很容易超越，她聽了立刻回嗆：「你怎麼知道我是軟的，你剛有摸過？」納豆聽了害羞一時語塞不知該回什麼才好，張立東趕緊出面緩頰：「納豆指的是『軟』實力啦。」她玩遊戲實力也不容小覷，輕鬆將瓶中顏料水往外吐，納豆驚嘆之餘不忘藉機酸她：「很會往人家臉上潑髒水！」

她一開始還有些睡眼惺忪，瑪麗爆料：「一早在化妝時就聽到她說好累。」等到正式錄影她認真起來實力堅強，哈孝遠也對她刮目相看，脫口說出：「比我小便還準耶！」她看到大家成績沒有預期好，犀利回應：「如果我出道的話，你們都不用混了。」向來也是個性火爆的哈孝遠難得收斂說：「好奇怪，陳沂講這麼討厭的話，都不想罵她耶！」謝忻馬上戳破哈孝遠表示：「你是不想，還是不敢？怕上她的臉書嗎？」哈孝遠則老實回應：「對，我真的很怕。如果不怕我怎麼會沒過關呢？」

(中時 )