由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希所主持的《天才衝衝衝》，本周進行老少大對決，由活力組的JR、林彥君、GIGI、大根、阿樂對抗長青組的何篤霖、檢場、楊繡惠、宋少卿、李祖寧，挑戰輸的隊伍還要接受變裝懲罰，張文綺、徐凱希還笑稱長青組加起來超過500歲，楊繡惠氣得回嗆:「我們不是500歲，我們是五府千歲。」

新單元「拷貝我的演記」第一棒的徐乃麟就旗開得勝，三個問題都答得很精準，反觀同隊的檢場完全在一旁放空，就只回了一個「哦~」字，讓徐乃麟當場爆氣說:「你都沒講話，哦個屁阿!」連曾國城都忍不住跳出來說:「你在家看轉播就好啦!」可惜第三題題目對長青組演繹難度太高，李祖寧不小心成為全隊的老鼠屎，把何篤霖演的狐狸變玉兔。反倒是活力隊表現可圈可點，看似很難的題目「摸乳巷」，徐凱希也能抓住精髓，大根一看就能猜的出來。最終長青隊飲敗，只得進行變裝懲罰，再次將華視開播30年的經典好戲《包青天》變裝出場。

(中時 )