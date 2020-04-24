欣雄（8908）和欣高（9931）兩家南部油氣雙雄，雖然因天然氣價格明顯下滑，但因工業用氣銷量受到提升，加上疫情宅經濟發酵，推高民生用氣數量，進而抵銷部份餐飲等商業氣量的下滑，整體天然氣銷量仍然向上攀升，相對於觀光產業的重災區，相對之下，油氣雙雄屬於新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐之下的輕症者。

國際原油處在相對低檔，欣高董事長陳建東24日指出，天然氣價格隨著國際原油暴跌而下滑，已從去年12月的每度15.28元，跌到4月2日的每度14.74元，跌幅約3.53％。

陳建東表示，工業用天然氣雖然遭受國際原油、以及甲種低硫燃料油（俗稱重油）跌價的雙重打?，不過，因為天然氣的熱質較高、也較無環保汙染問題，改用天然氣發電的企業工廠，也不用每組另外僱用2名工人現場看守，也不用另外委請清潔人員進行廠區保養，因此，仍受工廠喜愛，使用天然氣也將是趨勢。

目前也是中華民國公用瓦斯事業協會理事長的陳建東說，目前，工廠用以發電的重油，每公秉的售價約18,118元，換算每度約18.12元，因疫情關係，售價根據牌告價再折扣30％，大約是12.68元，與天然氣的每度14.74元，差距大約12％左右，不過如果再加上環保的無形成本與額外增聘的人事成本，工業用天然氣還是佔有優勢。

他以欣高今年第一季天然氣售量數據為例，欣高今年第一季天然氣售量約1,810萬度，比去年同期的1,728度，年增約4.75％，其中，工業用氣約增加4％，民生用氣增約1％，商業用氣減約1％，他說，商用天然氣下滑，主要是餐廳和飯店業受COVID-19影響，消費人數明顯下跌所致。

陳建東表示，也因為油氣銷量增加，才抵銷天然氣價格下跌的衝?，使得欣高今年第一季的營收3.87億元，只比去年同期減約5.25％，如果再扣除去年的入帳有部份來自轉投資的建案銷售，影響就更輕微了。

去年營收創下歷史新高82.74億元的欣雄，今年第一季的天然氣銷量約1.48億度，也是成長的，比去年同期的1.35億度，年增約9.63％，欣雄總經理朱文煌表示，量的增加，是有部份抵銷價的下跌，所以，今年第一季營收只下滑7.69％。

朱文煌指出，由於工業用天然氣的用量，占公司營收比重約95％，因此，第二季要觀察的重點，在於COVID-19疫情，對於全球景氣的影響，是否遠離？工廠生產是否回復正常？

(工商 )