蔡逸帆在《聽媽媽的話》分享「鄰居千奇百怪」的自身經驗，她表示那時樓上住了一位音樂家，時常鋼琴彈完換小喇叭，小喇叭吹完換打鼓，直至11點也不停歇，她貼公佈欄提醒對方注意時間，沒想到對方叫管委會來找她麻煩，而樓下住了一個高齡70幾歲的阿嬤，只要她有朋友來訪，即便只是三五好友聊天，阿嬤也會馬上按電鈴要求音量小聲，甚至有次深夜2點按電鈴要求她晚上不要尿尿沖馬桶，她崩潰心想：「我在我家尿尿也不行？」只好放軟身段跟阿嬤說自己產後頻尿，沒想到阿嬤自訴長期失眠吃安眠藥，因為蔡逸帆沖馬桶讓她睡不好，轉而要求蔡逸帆不要沖水，讓她相當傻眼。

她還提到曾經附近住戶每天都傳出打罵小孩的哭聲，女兒跟老公還有她都多次聽見，基於不要漠視家暴虐童的心態，她先請老公調查好小孩哭聲來源，清楚知道是哪一棟哪一號，直接報警處理，她回想當時仍起雞皮疙瘩：「警察就直接去那家按門鈴，結果超恐怖耶，警察說根本就沒有小孩。」她懷疑小孩被藏在衣櫃，繼續追問，警察表示：「我們那麼突然地按門鈴，他就算要藏，小孩的東西也藏不了。」宛如靈異事件，且自從報警後，全家人再也沒聽過鄰居傳來的小孩哭聲，她說此事成為她的人生陰影，擔心自己害了那個小孩。

(中時 )