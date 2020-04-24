謝忻前些日子被媒體拍到在咖啡廳工作，近日她上《金牌財神爺》挑戰拿10萬大獎，徐乃麟介紹她出場時，開玩笑說：「讓我們歡迎在咖啡廳打工的謝忻！周刊怎麼都不放過妳呀？」謝忻馬上裝哭：「為什麼要苦苦相逼！我只是去學煮咖啡，我的夢想是開咖啡廳！」更補充：「我最新的代表作就是我自己。」

可惜謝忻的牌技不是很好，從大老二、排七到德州撲克都沒拿下好成績，最後在「骰子yo咧yo」單元，失算喊到關鍵數字，當Wish大喊「中！」時，謝忻嚇到尖叫趴桌，不敢相信自己的運氣這麼背。

知道要受懲罰，謝忻馬上認命到貴妃椅上撅起屁股來，沒想到徐乃麟靈機一動：「我覺得打腳底板比較好欸，剛好幫妳改運！不然本來是要當老闆，被說去咖啡廳打工。」旁邊藝人紛紛表示贊同，謝忻也連忙換姿勢，笑說：「好！如果打腳可以改運的話，我兩隻都打！多打幾下！」還對鏡頭喊話：「我就開咖啡廳給你們看！」

徐乃麟端詳著謝忻腳底，秒化身「大乃中醫診所」醫師，斷言謝忻肝火旺，但晚上睡滿多，謝忻也自嘲：「肝火旺是怒氣啦！睡很多也是真的，我在咖啡廳還要搬桌子什麼的，付出很多勞力，很好睡。」

(中時 )