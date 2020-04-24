老爺酒店集團為搶攻51連假餐飲及住宿商機，集結全台11家飯店，自21日起舉辦為期3天的線上閃購旅展。由於主打「分流旅行」概念獲消費者共鳴，首日業績即突破千萬元，集團對此加開「安可場」，延長銷售24時至今（24）日深夜止，進一步衝刺銷售業績。

老爺集團往年固定參加5月舉辦的KTF高雄國際旅展，由於今年受疫情影響而停辦，為服務購券常客需求，決定首度自辦線上旅展。在嚴謹防疫的觀念下，民眾選擇遠離人群、平日出遊的需求漸增，集團對此推出多項平日限定、假日不加價的住宿專案因應。

老爺集團表示，線上閃購旅展21日上線開賣，首日業績即衝破千萬元，顯示「分流旅行」概念獲消費者共鳴，許多消費者趁特價期間先買禮券，想出門散心時可選擇平日享受閑靜，若只能假日出遊也能用超值價格入住，在疫情重創產業的非常時期，對業者注入強心針。

因應消費者好評，原訂只賣3天的線上閃購旅展，老爺集團決定加開「安可場」、延長銷售24小時至24日止，單筆滿額萬元抽聯合住宿券、消費紀錄單筆滿2萬元再抽11家老爺「頂級套房」住宿券的活動，亦同步延長計算至銷售截止。

老爺集團表示，首次自辦線上旅展的熱銷商品，冠軍仍是可用於11家老爺飯店的聯合住宿券，加上祭出「多買多送」活動奏效，吸引消費者湊單共同團購。知本老爺雙人遊住宿券、住礁溪老爺送傳藝老爺的「宜蘭雙老爺假期」商品亦相當熱銷。

(時報資訊)