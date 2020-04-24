男星羅志祥昨（23日）被前女友周揚青爆料，不僅遭指和旗下女藝人、化妝師長年有「不正當男女關係」，還喜歡找兄弟們一起玩多P，大罵羅志祥是渣男。有網友隨後爆料羅志祥前往大陸發展前，和兄弟們的「Party幫」玩法，直言他的口味非常重，大胸巨波只是基本，很多人死心塌地的跟著他，因為「幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃」。

一名網友在PTT八卦板以創板人身分發文，表示自己的朋友曾參加過「Party幫」，不過「幫主」不用自己出面打獵，會有朋友幫約妹子，並暗示是藝人邀約，要到場才會知道是誰。「約到了就是幫主先挑喜歡的，身材大胸是基本款，幫主重口味」。

羅志祥找一堆奶妹開趴，影片被奶妹流出。（合成圖／微博）

幫主挑中的奶妹，五官方面則見人見智，「有時候幫主挑的也很ㄎㄧㄤ」，但Party幫成員還是忠心的跟著幫主，「因為就算幫主挑剩的也是還不錯，吃剩的也夠吃。」令人對這些奶妹五官以外，究竟是多麼「夠吃」，不免充滿遐想。

原PO表示，「幫主」前往大陸發展前，在台灣常常有局，最近受到新冠肺炎影響只好回台灣玩，不過現在的奶妹沒有以前乖，之前的宜蘭乳池肉林趴才會曝光。原PO並指出，之前幫主沒被爆料，是因為他從不承認自己有正牌女友，「每個傻妹都覺得自己有機會扶正。」

不過，幫主公開女友之後，這些傻妹便將目標轉到Party幫的其他人，讓幫主相當不爽，所以才會常常更換幫內成員。原PO加碼爆料，除了Party幫之外，台灣還有很多藝人也喜愛從事「多人運動」，但現在因為媒體眼線遍布，他們改為在私人豪宅或租別墅，在裡面大方爽翻天。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)