大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心助理研究員徐家勇24日在大陸官媒《環球時報》撰文定義稱，「中華民國臺灣」論是推動「漸進台獨」的一種方式。「中華民國臺灣」論潛藏著對兩岸關係構成重大衝擊的隱患。

文章指出，「中華民國臺灣」的底色是「兩國論」和「台獨」，基礎是異化的「中華民國」和塑造的「臺灣主權」意涵，是一個不倫不類的拼湊概念。以傳統藍營立場看，「中華民國」是主權概念，臺灣是地理或地方概念，兩者在一起可稱為「中華民國臺灣地區」或「中華民國臺灣省」，但不能簡單羅列。

民進黨當局領導人之所以造出「中華民國臺灣」，是自以為一般民眾難以區分兩者差別，模糊藍綠的「國家認同」差異，凝聚島內對臺灣定位的最大公約數，以期合力維護臺灣「主權」、對抗大陸，鞏固政權、推動「台獨」。其如意算盤是通過「中華民國臺灣」，糅合「台獨」、「兩個中國」、「一中一台」、「維持現狀」等主張，企圖消弭「中華民國派」和「臺灣派」間的紛爭與分裂，最大程度上聚合與大陸抗衡的政治能量。

民進黨對兩岸關係的基本定位是「臺灣是主權獨立的國家」，兩岸是「國與國」關係，並不喜用「中華民國」稱謂。但民進黨為追求執政、減緩民眾對「台獨」的疑慮，1999年通過的「臺灣前途決議文」暫時接受了「中華民國」稱謂，企圖改頭換面實現「台獨」的「借殼上市」。陳水扁執政時宣稱「中華民國是臺灣」，在對外交往中形成「中華民國（臺灣）」稱謂，給後來民進黨推動「台獨」以啟示。

民進黨當局領導人曾聲稱「中華民國是流亡政府」，在2012年大選過程中，為爭取選票又喊出「臺灣就是中華民國，中華民國就是臺灣」。2016年執政後不斷玩弄文字遊戲，除經常自稱臺灣「這個國家」外，拼湊出「中華民國臺灣」，迷惑臺灣社會，實質上是暗度陳倉，進一步異化中華民國，提升臺灣的「主權」意涵。尤其是「中華民國臺灣」論並沒有脫離民進黨傳統論述，它是在吸取陳水扁執政「激進台獨」教訓基礎上，推動「漸進台獨」的一種變通方式。

未來民進黨一旦認為時機成熟，仍將著力塑造臺灣「主權國家」的概念。「中華民國臺灣」論可能只是作為推動「台獨」的階段性工具，正如當年民進黨執政推動「臺灣正名運動」，「正名制憲」、「憲改」那樣，到時候再去除「中華民國」這個累贅。

民進黨當局期待在其操弄下，「中華民國臺灣」論進一步被臺灣社會所接受，從而強化對「臺灣主權地位」的共識，擠壓主張一中和統一的空間，民進黨和綠營可以更加肆無忌憚推動各種形式的「台獨」。正是基於對「中華民國臺灣論」迷惑性的自信和裹挾民意的鼓舞，民進黨當局在島內加大力度推動「文化台獨」、「去中國化」，打壓統派力量，加強社會控制，製造「綠色恐怖」、「一言堂」氛圍。

在國際上則想方設法彰顯「中華民國臺灣」的存在，謀求外交突破，製造台獨事端。甚至在「修法」「憲改」等觸碰「法理台獨」紅線的敏感議題上也躍躍欲試。「中華民國臺灣」論潛藏著對兩岸關係構成重大衝擊的隱患，臺灣社會目前還沒有充分警覺省察，廣大臺灣同胞應當看清利害。

民進黨指望借「中華民國臺灣」偷天換日，其用心險惡。兩岸關係的發展歷史深刻昭示，兩岸同屬一個中國的事實從未改變、也不可能改變。「台獨」是歷史逆流，是絕路。無論台獨勢力變換什麼手段、採取什麼伎倆，都不可能逃脫徹底失敗的結局。

「中華民國臺灣」論潛藏著對兩岸關係構成重大衝擊的隱患兩岸關係和平發展才是維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸各界人士，尤其島內民眾務必要認清「中華民國臺灣」論的本質及危害，抵制綠營勢力的歪曲誘導，為兩岸關係和平發展貢獻正能量。

(旺報 )