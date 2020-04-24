55歲的張小姐，平日沒有抽菸習慣，但講話聲音沙啞已持續三個多月，偶爾喝水會嗆到，可是喉嚨不會痛，剛開始以為是感冒，去診所看醫生吃藥，但破鑼嗓一直沒改善，因此變得沮喪不愛講話，輾轉到其他醫院就診後，竟發現甲狀腺有2顆腫瘤，最大達2.5公分，診斷是甲狀腺癌。

台北慈濟醫院耳鼻喉科許瑛倢醫師指出，聲帶在發聲時兩側會閉合，藉由氣流通過引起震動來發出聲音；當聲帶麻痺時，聲帶兩側閉合不全，造成聲音沙啞或氣音，吃東西則容易嗆到，特別是液體。一般引起聲帶麻痺的原因：

1.感冒時病毒感染。

2.甲狀腺腫瘤或良性結節。

3.非甲狀腺癌症，如肺癌、食道癌等。

4.醫源性因素，如在甲狀腺手術過程中傷到喉返神經。

許瑛倢進一步解釋，甲狀腺背後有喉返神經，負責控制聲帶開合，當甲狀腺腫瘤壓迫或侵犯喉返神經，會出現單側聲帶麻痺，造成聲音沙啞或飲食嗆咳。

然而，甲狀腺癌的預後非常良好，以最常見的甲狀腺乳突癌為例，10年存活率可達90%，惟甲狀腺全切除的病人，需終身補充甲狀腺素，以維持身體內分泌所需。

一般人都有過聲音沙啞的經驗，或是在喝水、吃東西時嗆到或咳嗽，許瑛倢提醒，對於這些症狀別不以為意，小心有可能是聲帶麻痺所引起，如果發生聲音沙啞的情況持續超過一個月，應到醫院進一步檢查，以找出真正的病因，及早發現和治療。

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(中時電子報)