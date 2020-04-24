國防部今天早上表示，美作戰艦乙艘，由北向南航經台灣海峽後，續往南行駛。美軍太平洋艦隊稍後即在臉書公布勃克級導向飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry,DDG 52）航經台灣海峽的照片，這也是貝瑞號本月第二次通過台海。

國防部指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍太平洋艦隊臉書指出，「貝瑞號」航經台灣海峽執行一般航行任務。「貝瑞號」部署於第七艦隊（U.S. 7th Fleet）任務區，以維持印太地區安全穩定。

「貝瑞號」本月11日同樣由北向南通過台灣海峽後，續往南行駛，執行一般任務。日本防衛省當天亦公布中國大陸航空母艦「遼寧號」和4艘戰鬥艦、1艘戰鬥支援艦共6艘艦艇，在10日穿越宮古海峽航向太平洋，亦即行經我國東部、南部外圍海域。

國防部昨天表示，「遼寧號」及其護衛艦22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行，並首次公布監控「遼寧號」的空拍照。

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(中時 )