新冠肺炎國際疫情依舊嚴峻，近日新加坡又爆發移工宿舍群聚感染，引發外界關注，新北市長侯友宜（右）24日前往位於中和區的外籍移工宿舍巡視，了解公司對於移工的生活安排，並且詢問移工在宿舍及外出時，是否有做好防疫措施。圖為移工居住空間。 (鄧博仁攝)

新冠肺炎國際疫情依舊嚴峻，近日新加坡又爆發移工宿舍群聚感染，引發外界關注，新北市長侯友宜（右）24日前往位於中和區的外籍移工宿舍巡視，了解公司對於移工的生活安排，並且詢問移工在宿舍及外出時，是否有做好防疫措施。侯友宜強調，新北市的防疫一定要做到位，請勞工局務必「不斷的要求業者、外籍勞工做好社交距離」、「傳達正確防疫觀念」，不要產生漏洞。

(中時 )