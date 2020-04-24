北院、士院啟動視訊服務，民眾訴訟諮詢不用再跑法院。（北院提供

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，台北地院考量民眾希望盡可能減少群聚，降低感染風險，與士林地院、台北市政府法務局合作，24日啟用「訴訟程序視訊咨詢服務」，讓民眾不用一直跑法院，就能遠距諮詢。

北院表示，民眾有訴訟查詢、諮詢需求時，往往必須親臨法院，遞送相關文件，若資料不足需要補提，還得來往奔波，舟車勞頓，且因新冠肺炎疫情，民眾也希望減少群聚。有鑑於此，北院、士院洽請台北市法務局合作，在台北市政府市政大樓的律師咨詢室，架設遠距視訊諮詢系統，連線至北院、士院訴訟輔導科，由專人為民服務。

北院指出，民眾經由遠距視訊服務得到相關資訊後，可立即在市政大樓的各服務窗口申請相關訴訟所需要的文書，再以郵寄或其他方式提出予法院，減少來往法院與各公務機關間的頻率，，歡迎民眾多加利用。

視訊諮詢服務時間如下：

星期二：

上午09：00~12：00(士林地院)

下午13：30~17：00(台北地院)

星期五：

上午09：00~12：00(台北地院)

下午13：30~17：00(士林地院)

服務地點：臺北市政府市政大樓一樓中央東區法務局「消費諮詢及法律扶助」櫃檯後方之「律師諮詢室」

服務事項：訴訟及非訟程序、書狀範例、繳費、案件查詢、識別法院文書等

(中時 )