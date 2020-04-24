聖暉（5536）第一季營收逆勢成長超過一成。自4月以來，吸引三大法人連袂買超逼近2,000張，其中，外資連續8個交易日合計買超1,733張。在市場買盤積極湧入下，今（24）日午盤衝破200元大關、最高來到202元，漲幅近5％，創下波段新高，成交量已破1,300張。

聖暉受惠多區域、多產業、多工種接單策略布局效益顯現，3月合併營收回溫達11.96億元，年增14.03％；第一季合併營收為30.80億元，年成長11.68％。

雖然疫情蔓延全球，聖暉對第二季營運表現抱持審慎保守，但仍持續看好長期的營運展望。聖暉強調，集團本身在接單彈性、半導體產業工程案累積的可靠度，以及高信賴度施工品質競爭優勢下，今年大舉搶進各產業包括大型、中小型的新建廠訂單需求。

尤其今年除了半導體、被動元件等電子業資本支出的擴廠計畫，台商回流台灣加大投資、以及大陸工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，皆是聖暉目前已經成功切入的重要市場商機。

法人表示，聖暉有機會隨著未來在手訂單需求的持續增加，繼續優化整體訂單結構，藉此創造集團獲利能力的精進，帶領集團營運保持穩健的成長動能。

(工商 )