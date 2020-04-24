新冠肺炎衝擊台灣經濟，包含經濟部、勞動部、交通部、文化部等15個部會祭出各式各樣紓困方案，但仍有不少民眾對可申請什麼紓困補助不清楚。民進黨立委鍾佳濱、郭國文、林楚茵、范雲、何志偉今天舉行「紓困國家隊出列！保險員志工助紓困宣導」記者會，邀經濟部次長王美花、四大保險公會代表出席。

王美花表示，經濟部「1988紓困振興專線」被打爆，前兩天都有一萬多通來電詢問薪資補貼、營運補貼，保險從業人員願意幫忙是非常好的事，「1988真人版，恐怕還是需要」。

林楚茵表示，保險從業人員和每個家庭的連結非常深，遇有天災人禍等變故，他們都會在最短時間內前來關心、了解，非常「接地氣」，並且平時就受有金融相關知識訓練，無疑是最合適的紓困政策宣導員。紓困陸戰部隊需要這些小天使和志工的加入，讓基層人民都能在琳瑯滿目的紓困措施中，找到自身適用的方案，避免看得到吃不到的情形，也避免讓詐騙歹徒有機可趁。

郭國文說，民眾常反映紓困政策看得到，但不知道怎麼領，因此需要以實體對話的方式，才能比較清楚如何申請。保險從業人員理解力強，口條清楚，更與客戶保有信任關係，若能加入紓困國家隊，就更能讓民眾理解紓困方案。

鍾佳濱指出，保險從業人員熟知政府各項法令、利多消息，經常在大街小巷提供政府資訊給客戶了解，尤其是對於不熟悉網路宣傳的長輩，透過保險從業人員能「真人實體」帶給民眾正確資訊。

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(中時 )